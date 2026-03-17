ベッキーさんが、自身のYouTubeチャンネルに『最強オーガニックスーパーで爆買い＆大暴走！』という動画を投稿。動画では、無添加やオーガニックの商品が大好きだというベッキーさんが、田園調布のオーガニックスーパー「自然市場えころじあ」で買い物をする様子が公開されました。今回はこの中から、「食卓にちょっと出せるようなやつが欲しい」と醤油を探していたベッキーさんが、店長のおすすめで購入した商品を紹介します。【