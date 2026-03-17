大相撲三月場所＞◇九日目◇16日◇大阪・エディオンアリーナ【映像】館内に突然響いた怒号（実際の様子）大阪・エディオンアリーナで開催中の大相撲三月場所。九日目、序二段の取組で、客席から突如として“怒号”が響く場面があった。威圧するような大声に「こわい」「ガラわる！」とファン騒然となった。問題の場面は、序二段五十八枚目・東颯海（玉ノ井）と序二段四十六枚目・藍（高田川）の一番で起きた。取組前、呼出に