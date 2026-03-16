集英社公認オフィシャルライセンスショップ「JUMP SHOP」が東京・池袋PARCOに出店。「JUMP SHOP 池袋店」が3月27日（金）にオープンする。オープンを記念して、限定・先行商品や『僕のヒーローアカデミア』の店舗限定アプリポイント交換特典が登場する。＞＞＞限定・先行販売商品をチェック！（写真8点）今春よりリニューアルを実施中の池袋PARCOにオープンする「JUMP SHOP 池袋店」は、「楽しい、おもしろい、心地よい」をショッ