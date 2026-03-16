"令和のグラビアヴィーナス"田中美久（たなか・みく）がサード写真集『ぜんぶ、ほんと』を3月9日に発売！15日に都内で発売記念イベントを行なった。今作のロケ地はポルトガル。街中からビーチや湖、由緒あるラグジュアリーなホテルや歴史的な建造物など、さまざまな場所で伸び伸びとポルトガルでの生活を楽しんでいる姿が収められている。【写真】みくりんの希代の日本最高峰BODY写真集を手にした田中は「協力してくださった方々