カタールサッカーフェスティバルの開催中止が発表されたカタールサッカーフェスティバル2026の組織委員会（LOC）は3月16日、UEFA（欧州サッカー連盟）およびCONMEBOL（南米サッカー連盟）と共同で、同フェスティバルの開催を中止することを発表した。空域の混乱と渡航制限が依然として多くのファンや選手、関係者の移動に影響を及ぼしているためとしている。これに伴い、カタールのドーハにあるルサイル・スタジアムで予定され