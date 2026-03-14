推しは、できるだけ近くに置いておきたい。お出かけ先でも一緒に写真を撮りたい。そんな推し活派に刺さりそうなのが、【セリア】の「ケース & ポーチ」です。スクエア型やアイスキャンディ柄のケースなど、押し活のテンションを底上げしそうなアイテムがラインナップ。@ftn_picsレポーターともさんが「店頭でラス1だった！」と話すほどの人気ぶりの商品もあるので、見つけたら早めに確保したい