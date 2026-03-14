◇オープン戦巨人―日本ハム（2026年3月14日東京ドーム）巨人は14日、東京ドームでのオープン戦・日本ハム戦を昨季限りで現役引退した長野久義氏（41、編成本部参与）の引退試合として開催する。13日にNPBから支配下選手登録され、1日限定で現役復帰となった長野は試合前練習から元気に参加。昨年7月21日の阪神戦以来、236日ぶりの東京ドームでの1軍戦を前に「転ばないように頑張ります。まあでも、ケガしても大丈夫なの