サンワサプライ株式会社が運営している直販サイト『サンワダイレクト』は、PD最大95Wまで対応できる人気のUSBハブ付き充電ケーブルに、USB AポートとUSB Type-Cポートが付いた多機能ケーブルの「400-HUBC52BK（ブラック）」と「400-HUBC52S（シルバー）」を発売した。■究極の2in1デザインで持ち運びの手間を解消従来別々で準備をする必要があった充電ケーブルとUSBハブが1つに合体。充電用ケーブルとして使いながら、USB Aポート