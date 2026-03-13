適応障害は特定のストレス要因に対して心身が過剰に反応し、日常生活に支障をきたす状態を指します。初期段階では本人も周囲も「少し疲れているだけ」と見過ごしがちですが、心理面と身体面の両方にいくつかの前兆が現れることがあります。漠然とした不安感や集中力の低下、睡眠障害や食欲の変化など、早期に気づくことで適切な対応につなげることが可能です。 監修医師：伊藤 有毅（柏メンタルクリニック）専門領域分類 精神