【コルティナダンペッツォ共同】ミラノ・コルティナ冬季パラリンピックの聖火リレーが3日、イタリア北東部のコルティナダンペッツォで本格的に始まった。2月24日にパラ発祥の地とされる英国のストーク・マンデビルで採火された後、ミラノなど国内各所に分かれて機運醸成を図った五つのトーチが集結し、祭典の訪れを告げた。街のメインストリートを通り抜け、中心部広場の特設台に点火されると、見守った住民やボランティアから