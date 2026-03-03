「インテリアなどの価値観を大切にしながら地震に強い家はつくれる」と力説するのは、レスキューナースとして地震の被災地などで医療支援をしてきた辻直美さん。今回はイラストレーターの柿崎こうこさん宅を訪問。大好きなインテリアや暮らし方はそのままに、家の防災力を上げるテクニックを辻さんから教えてもらいました。落ちても大丈夫なものに替える「落ちたらどうなる？」をイメージして、恐怖を感じるものには対策を。ケガの