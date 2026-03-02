2026年2月24日、アイドル界の聖地・日本武道館にて開催された『IDOL FES 天下一武道館 2026』。全国の実力派が集結するこの大舞台で、大阪が生んだ至宝「天空音パレード」が、キャリア13年の底力と、それ以上に眩い「最高の笑顔」を見せつけた。先日、JR大阪駅「桜橋アベニュー」の全長42mに及ぶ大型パノラマ広告に登場し、地元・大阪での圧倒的な存在感を証明したばかりの彼女たち。世界各国でロケを行い、数々の神話を歌にしてき