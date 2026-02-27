ブルージェイズマックス・シャーザー投手（４１）との再契約には娘の力も大きく働いたようだ。２６日（日本時間２７日）、メジャー公式サイトなど複数の米メディアが「シャーザーの娘はブルージェイズに宛てた心のこもった手紙で、父親との再契約を訴えた」との記事を配信した。岡本和真内野手（２９）が所属するブルージェイズはＦＡになっていたシャーザーと１年契約で合意。年俸は３００万ドル（約４億６８００万円）