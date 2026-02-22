『週刊プレイボーイ』に登場する女性たちに「初グラビア」にまつわるエピソードや当時の想いを聞く連載、『初グラビア物語〜My First Gravure Story〜』。今回は"妹系グラドル"として人気の入間ゆい（いるま・ゆい）さんによる前編。入間さんは2022年、芸能界入り。撮影会を中心に活動し、同年6月に初DVD『おともだち』（エスデジタル）をリリース。グラビアデビューを果たす。妹キャラ全開の愛らしさで話題を呼ぶと、その後、雑誌