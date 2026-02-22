ÎáÏÂ¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥ï¥ó¡íËå·Ï¥°¥é¥É¥ë¡í¤ÎÆþ´Ö¤æ¤¤¤¬¸ì¤ë½é¥°¥é¥Ó¥¢¤Îµ²±¡Ö¤ªÊ¢¤¬½Ð¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¤Ïµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£Åö»þ¤Ïº£¤è¤ê10¥¥í¤¯¤é¤¤ÂÀ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡×
¡Ø½µ´©¥×¥ì¥¤¥Ü¡¼¥¤¡Ù¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë½÷À¤¿¤Á¤Ë¡Ö½é¥°¥é¥Ó¥¢¡×¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤äÅö»þ¤ÎÁÛ¤¤¤òÊ¹¤¯Ï¢ºÜ¡¢¡Ø½é¥°¥é¥Ó¥¢Êª¸ì¡ÁMy First Gravure Story¡Á¡Ù¡£º£²ó¤Ï"Ëå·Ï¥°¥é¥É¥ë"¤È¤·¤Æ¿Íµ¤¤ÎÆþ´Ö¤æ¤¤¡Ê¤¤¤ë¤Þ¡¦¤æ¤¤¡Ë¤µ¤ó¤Ë¤è¤ëÁ°ÊÔ¡£
Æþ´Ö¤µ¤ó¤Ï2022Ç¯¡¢·ÝÇ½³¦Æþ¤ê¡£»£±Æ²ñ¤òÃæ¿´¤Ë³èÆ°¤·¡¢Æ±Ç¯6·î¤Ë½éDVD¡Ø¤ª¤È¤â¤À¤Á¡Ù¡Ê¥¨¥¹¥Ç¥¸¥¿¥ë¡Ë¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¡£¥°¥é¥Ó¥¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤¹¡£Ëå¥¥ã¥éÁ´³«¤Î°¦¤é¤·¤µ¤ÇÏÃÂê¤ò¸Æ¤Ö¤È¡¢¤½¤Î¸å¡¢»¨»ï¥°¥é¥Ó¥¢¤Ë¤âÄ©Àï¤·¡¢¡Ø½µ´©¥×¥ì¥¤¥Ü¡¼¥¤¡Ù2025Ç¯8¹æ¤Ë¤âÅÐ¾ì¡£
ºòÇ¯Ëö¤Ï½µ¥×¥ì¤Î¹±Îã´ë²è¡ØDVD¥á¡¼¥«¡¼¤¬Áª¤Ö¡¡¥°¥é¥Ó¥¢¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¶¡¦¥¤¥ä¡¼2025¡Ù¤Ç¥°¥é¥ó¥×¥ê¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¿Íµ¤¥°¥é¥É¥ë¤È¤·¤Æ¹â¤¯»Ù»ý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
º£²ó¤Ï¤½¤ó¤ÊÈà½÷¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Þ¤Ç¤Î·Ð°Þ¡¢¥°¥é¥Ó¥¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Ê¤É¤Ë´Ø¤¹¤ë¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÆþ´Ö¤æ¤¤¤Î½µ¥×¥ì½éÅÐ¾ì¥°¥é¥Ó¥¢
¡Ø½µ´©¥×¥ì¥¤¥Ü¡¼¥¤¡Ù2025Ç¯8¹æ¡Ê»£±Æ¡¿HIROKAZU¡Ë¤è¤ê
¡¼¡¼½é¥°¥é¥Ó¥¢¤Î¤ªÏÃ¤òÊ¹¤¯¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¡¢¾®¤µ¤¤º¢¤Î¤³¤È¤â»Ç¤¤¤¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Æþ´Ö¤µ¤ó¤ÏÀÎ¤«¤é·ÝÇ½³¦¤Ë¶½Ì£¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
Æþ´Ö¡¡¤¤¤¨¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£¾®³Ø¹»¤Îº¢¤Î¾Íè¤ÎÌ´¤Ï¡ÖÄ»¥«¥Õ¥§¤ÎÅ¹Ä¹¡×¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ç¤·¤¿¡£
¡¼¡¼Ä»¥«¥Õ¥§¡©¡¡¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÄ»¤òÄ¯¤á¤Æ¤ªÃã¤ò¤¹¤ë¥«¥Õ¥§¡©
Æþ´Ö¡¡¤Ï¤¤¡£Ä»¤¬Âç¹¥¤¤Ç¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó»ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤¢¤ÈÉáÄÌ¤Ë¿Í¤ÈÏÃ¤¹¤Î¤â¹¥¤¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢Âç¹¥¤¤ÊÄ»¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤ÆÀÜµÒ¤¬¤Ç¤¤¿¤éºÇ¹â¤À¤Ê¤Ã¤Æ¡£
¡¼¡¼¥Ú¥Ã¥È¥·¥ç¥Ã¥×¤¸¤ã¥À¥á¤Ê¤Î¡©
Æþ´Ö¡¡¥Ú¥Ã¥È¥·¥ç¥Ã¥×¤À¤È°é¤Æ¤¿»Ò¤¬Çä¤ì¤Æ¥Ð¥¤¥Ð¥¤¤¹¤ë¤Î¤¬Èá¤·¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡ª¤À¤«¤é¥«¥Õ¥§¤¬¤¤¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¡£
¡¼¡¼¤à¡Á¡£¤³¤ÎÏ¢ºÜ¡¢¤«¤Ê¤ê¤Î¿ô¤ä¤ê¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢¾Íè¤ÎÌ´¤Ç¤½¤¦Åú¤¨¤¿Êý¤ÏÆþ´Ö¤µ¤ó¤¬½é¤á¤Æ¤Ç¤¹¤è¡Ê¾Ð¡Ë¡£³èÈ¯¤Ê¥³¤Ç¤·¤¿¡©
Æþ´Ö¡¡Ãæ³Ø¤Þ¤Ç¤Ï¤¦¤ë¤µ¤¤¥¥ã¥é¤Ç¡¢¡Ö¤·¤ã¤Ù¤é¤Ê¤¤ã²Ä°¦¤¤¤Î¤Ë¡×¤Ã¤Æ¤è¤¯¸À¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£·»Äï¤È¤è¤¯Í·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤Î¤â¤¢¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£
¡¼¡¼·»Äï¤¤¤ë¤ó¤Ç¤·¤¿¤Ã¤±¡©
Æþ´Ö¡¡3¤Ä¾å¤Î¤ª·»¤Á¤ã¤ó¡¢»ä¡¢3¤Ä¡¢4¤ÄÎ¥¤ì¤¿Äï¤¬¤Õ¤¿¤ê¡£Á´°÷¤Ç»Í¿Í·»Äï¡£¤ß¤ó¤ÊÃç¤¬¤è¤¯¤Æ¡¢²È¤Ï¤¤¤Ä¤âÆø¤ä¤«¤Ç¤·¤¿¤è¡£
¡¼¡¼"Ëå·Ï¥°¥é¥É¥ë"¤È¸À¤ï¤ì¤ëÆþ´Ö¤µ¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥ê¥¢¥ë¤Ë"Ëå"¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¤Ç¤Ï¤É¤¦¤¤¤¦·Ð°Þ¤Ç·ÝÇ½³¦¤Ø¡©
Æþ´Ö¡¡¥Þ¥Þ¤¬»ä¤Ë·ÝÇ½¤Î¤ª»Å»ö¤ò¤µ¤»¤¿¤«¤Ã¤¿¤ß¤¿¤¤¤Ç¡¢µ¤¤Å¤¤¤¿¤éº£¤Î»öÌ³½ê¤Ë±þÊç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤Ç¡¢¡ÖÌÌÀÜ¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤è¤¦¤«¡×¤Ã¤Æ¡£¥Ð¥¤¥È¤â²¿¤â¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤È¤ê¤¢¤¨¤º¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤Î¤¬¤¤Ã¤«¤±¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤¬16ºÐ¤Î¤È¤¡¢¹â¹»2Ç¯À¸¤«¤Ê¡£¤â¤¦²¿¤¬¤Ê¤ó¤À¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤Þ¤Þ»Ï¤Þ¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿´¶¤¸¤Ç¤¹¡£
¡¼¡¼½é»Å»ö¤Ï»£±Æ²ñ¤À¤Ã¤¿¤È¤«¡£¶ÛÄ¥¤·¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©
Æþ´Ö¡¡¤á¤Ã¤Á¤ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤â¤¦¥¬¥Á¥¬¥Á¡£¤½¤Î¸å¤âËè²ó¤½¤¦¤Ç¡¢Åö»þ¤Îµ²±¡¢Á´ÉôÈô¤ó¤Ç¤Þ¤¹¤â¤ó¡£º£¤â»×¤¤½Ð¤·¤¿¤À¤±¤Ç¡¢¤Ê¤ó¤À¤«¶ÛÄ¥¤·¤Á¤ã¤¤¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡¼¡¼¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤Ï¡¢Åö¤¿¤êÁ°¤À¤±¤ÉÁ´°÷Ç¯¾å¤Ç¤¹¤è¤Í¡£Ãæ¤Ë¤Ï¿Æ¸æ¤µ¤ó¤è¤ê¾å¤â¤¤¤ë¤À¤í¤¦¤·¡£¤¦¤Þ¤¯¤ä¤ê¤È¤ê¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡©
Æþ´Ö¡¡ºÇ½é¤Ï¤·¤ã¤Ù¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢´·¤ì¤ì¤ÐÂç¾æÉ×¡£»ä¡¢¾®¤µ¤¤º¢¤«¤é¡¢¤ª¤¸¤¤¤Á¤ã¤ó¤¿¤Á¤Î¤ª¿©»ö²ñ¤Ë´é¤ò½Ð¤·¤¿¤ê¤È¤«¡¢Âç¿Í¤ÈÀÜ¤¹¤ëµ¡²ñ¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤À¤«¤é³ä¤È¤¹¤°ÂÇ¤Á²ò¤±¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤È¤½¤³¤Þ¤Ç»£±Æ²ñ¤ÎÏÈ¿ô¤âÂ¿¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤·¡¢¸Ä»£¤Ð¤«¤ê¤À¤Ã¤¿¤·¡£¤½¤ÎÊÕ¤ê¤â¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
¡¼¡¼ºÇ½é¤Ï¥Ý¡¼¥º¤ò¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤Ë¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤«¡£
Æþ´Ö¡¡¤½¤¦¡£¤É¤¦¤·¤Æ¤¤¤¤¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡Ö¼¡¡¢¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤Ã¤ÆÊ¹¤¤¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£³§¤µ¤ó¤¹¤´¤¯Í¥¤·¤¯¤Æ¡£¤ªÊÛÅö¤Îº¹¤·Æþ¤ì¤ò¤¯¤À¤µ¤ëÊý¤â¤¤¤¿¤ê¤·¤Æ¡£»£±Æ²ñ¤Ã¤Æ¡¢¤³¤Î¥Ý¡¼¥º¤ò¼è¤é¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¤«¤¤Þ¤ê¤¬¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£³§¤µ¤ó¤È¤ª¤·¤ã¤Ù¤ê¤·¤Ê¤¬¤é¤ä¤Ã¤Æ¡¢»£±Æ¤Î¹ç´Ö¤Ë¤Ï¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤¦¤Ê¤®¤ä¥Ô¥¶¤ò¿©¤Ù¤Æ¡£º£¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤æ¤Ã¤¿¤ê¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤ê¤È¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡¼¡¼¥Þ¥¤¥Ú¡¼¥¹¤Ç¤¹¤Í¡£¤µ¤Æ¡¢¥°¥é¥Ó¥¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Ï¡¢DVD¡Ø¤ª¤È¤â¤À¤Á¡Ù¡Ê2022Ç¯¡¿¥¨¥¹¥Ç¥¸¥¿¥ë¡Ë¡£¤³¤Î»þ¤Ï¡¢±âÈþÂçÅç¤Ç»£±Æ¤·¤¿¤È¤«¡£
Æþ´Ö¡¡¤½¤¦¤Ç¤¹¡£±âÈþ¤Ø¡Ö½éÈô¹Ôµ¡¡×¤òÂÎ¸³¤·¤Þ¤·¤¿¡£¼«Ê¬¤Î¿ÍÀ¸¡¢¤ª»Å»ö¤Ç¡Ö½é¤á¤Æ¡×¤ò·Ð¸³¤¹¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¿·´´Àþ¤â18ºÐ¤Î¤È¤¤Î¥×¡¼¥ë»£±Æ²ñ¤Ç¹Ô¤Ã¤¿µþÅÔ¤¬¡Ö½é¤á¤Æ¡×¤À¤Ã¤¿¤·¡£¤¢¤ÈÃÏÊý¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¿©¤Ù¤ë¤´ÈÓ¤È¤«¤â¡¢¡Ö½é¤á¤Æ¡×¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡¼¡¼¾ï¤Ë¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Æ»£±Æ¤Ë½Ð³Ý¤±¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¤Ç¡¢¤½¤Î±âÈþ¤Ç¤ÎDVD»£±Æ¡£³¤¤ä¶õ¤Î¥¥ì¥¤¤µ¤Ë¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤¬¤¢¤¬¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¡©
Æþ´Ö¡¡¤½¤¦¤½¤¦¡ª¡¡¤â¤Î¤¹¤´¤¯¥¥ì¥¤¤Ç¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Á¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î»þ¤Ï¡¢ÌÚ¤ËÅÐ¤Ã¤¿¤ê¡¢¥È¥é¥ó¥×¤·¤¿¤ê¡¢Ä»¤Î³¨¤òÉÁ¤¤¤¿¤ê¤â¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£³¨¤Ï²¼¼ê¤¯¤½¤Ç¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ë¾Ð¤ï¤ì¤¿¤Ê¤¡¡Á¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡¼¡¼¤³¤Î»þ¤¬¡Ö½é¤á¤Æ¡×¤Î¿åÃå»Å»ö¤Ç¤·¤ç¡£ÃÑ¤º¤«¤·¤µ¤Ï¡©
Æþ´Ö¡¡¤¦¡Á¤ó¡£ÃÑ¤º¤«¤·¤µ¤è¤ê¡¢¶ÛÄ¥¤Î¤Û¤¦¤¬¤¹¤´¤¯¤Æ¡£¤½¤³¤Þ¤Ç¤Ï´¶¤¸¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¤ªÊ¢¤¬½Ð¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¤Ï¤¹¤´¤¯µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£Åö»þ¤Ïº£¤è¤ê10¥¥í¤¯¤é¤¤ÂÀ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥Ý¥Á¥ã¤Ã¤È¤·¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
¡¼¡¼10¥¥í¡ª¡¡º£¤Î»Ñ¤«¤é¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯ÁÛÁü¤Ä¤«¤Ê¤¤¡ª¡¡°ìÂÎ¡¢¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ¤½¤³¤«¤éÁé¤»¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
Æþ´Ö¡¡¤½¤ì¤¬¼«Ê¬¤Ç¤â¤ï¤«¤é¤Ê¤¯¤Æ¡£¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤â±¿Æ°¤â¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤¤¤Ä¤Î´Ö¤Ë¤«Áé¤»¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¶¯¤¤¤Æ¸À¤¨¤Ð¡¢ÅßÌ²¤ß¤¿¤¯¡¢¤ä¤¿¤é¿²¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬¤è¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¡£¤½¤Î´Ö¤Ï²¿¤â¿©¤Ù¤Ê¤¤¤·¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤Þ¤¡¡¢À®Ä¹´ü¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤Í¡£
¡¼¡¼¤½¤ÎDVD¤ÏÂç¹¥É¾¡£°Ê¹ß¤ÏDVD¤Î¥ê¥ê¡¼¥¹¤Ë²Ã¤¨¡¢¡ØCream¡Ù2024Ç¯2·î¹æ¡Ê1·î7ÆüÈ¯Çä¡Ë¤Ç»¨»ï¥°¥é¥Ó¥¢¤Ë¤â½éÄ©Àï¡£Íâ2025Ç¯¤Ë¤Ï¡Ø½µ´©¥×¥ì¥¤¥Ü¡¼¥¤¡Ù¡Ê°Ê²¼¡¢½µ¥×¥ì¡Ë¤Ë¤âÅÐ¾ì¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡Ê2·î10ÆüÇä¤ê¡¦8¹æ¡Ë¡£¡Ø½µ¥×¥ì¡Ù¤ÏÃÎ¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡©
Æþ´Ö¡¡¤Ï¤¤¡£DVD¤Î¥Ú¡¼¥¸¤Ç°ìÅÙ½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡£
¡¼¡¼¡ÖDVD¥á¡¼¥«¡¼¤¬Áª¤Ö¡¡¥°¥é¥Ó¥¢¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¶¡¦¥¤¥ä¡¼2024¡×¡Ê2024Ç¯51¹æ¡Ë¤Ç¤¹¤Í¡£Æþ´Ö¤µ¤ó¤Ï¸«»ö¡¢¿·¿Í¾Þ¤ËÁª¤Ð¤ì¤Þ¤·¤¿¤è¤Í¡£
Æþ´Ö¡¡¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤µ¤ó¤Ë¡Ö½Ð¤Æ¤ë¤è¡×¤È¸À¤ï¤ì¡¢¸«¤¿¤éËÜÅö¤Ë¤½¤¦¤Ç¡£ÀµÄ¾¡¢¤½¤Î¤¹¤´¤µ¤ò¤Þ¤ÀÍý²ò¤·¤¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ê¾Ð¡Ë¡¢´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤ªÏÃ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤È¤¤Ï¡¢¡Ö¤¢¤¡¡¢¤¢¤Î¡Ø½µ¥×¥ì¡Ù¤µ¤ó¤Ë¡ª¡×¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¼¡¼Ëþ¤ò»ý¤·¤Æ¤ÎÅÐ¾ì¤À¤Ã¤¿¤È¡£»£±Æ¤Ï¿ÀÆàÀî¸©¤ÎÁêÌÏ¸Ð¶á¤¯¤Ë¤¢¤ë¥¹¥¿¥¸¥ª¤À¤Ã¤¿¤È¤«¡£³Ð¤¨¤Æ¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡©
Æþ´Ö¡¡¤¦¡Á¤ó¡£¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¡£¤³¤Î»þ¡¢¥´¥Æ¥´¥Æ¤Î¥«¥é¥³¥ó¤ò¤Ä¤±¤Æ¹Ô¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤Ç¤â¸½¾ì¤ËÃå¤¤¤Æ¥Ø¥¢¡õ¥á¥¤¥¯¤¹¤ëÃÊ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤ó¤Ë¡Ö³°¤·¤Æ¤ß¤Ê¤¤¡©¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¡£¤»¤Ã¤«¤¯¤À¤·¡¢¤½¤ÎÄÌ¤ê¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î»þ¡¢½é¤á¤ÆÍç´ã¤Ç»£±Æ¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡ª
¡¼¡¼¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤Ê»Ñ¤Ç»£±Æ¤ËÎ×¤ó¤À¤È¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤ì¤³¤½ÃÑ¤º¤«¤·¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡©
Æþ´Ö¡¡Á´Á³¡£ÃÑ¤º¤«¤·¤¤¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¤½¤Î»þ¤ÏÀî¤Ç¤â»£±Æ¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¶á¤¯¤Ë¿Í¤¬¤¤¤Æ¡£¤½¤Á¤é¤Î¤Û¤¦¤¬¤è¤Ã¤Ý¤É¤Ç¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤¢¤È¤³¤Î»þ¤Ï¡¢¥×¡¼¥ë¤ÇÉâ¤ÎØ¤Ë¾è¤Ã¤ÆÉâ¤«¤ó¤À¤ê¡¢¥Û¡¼¥¹¤ò¤°¤ë¤°¤ë²ó¤·¤Æ¡¢·ã¤·¤¯¿å¤ò»µ¤¤¤¿¤ê¤â¤·¤Æ¡£¤º¤Ã¤È¥¥ã¡¼¥¥ã¡¼¸À¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¤Í¡£»£±Æ¤òËº¤ì¤Æ¡¢¤¹¤Ã¤´¤¯³Ú¤·¤ó¤¸¤ã¤Ã¤¿¡ª
¡¼¡¼¤³¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¤Ç¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î¥«¥Ã¥È¤Ï¡©
Æþ´Ö¡¡¿¿´é¤ÇºÂ¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¥«¥Ã¥È¤Ç¤¹¡£
¡¼¡¼¤ª¡¼¤Ã¡ª¡¡¤³¤ì¤ÏÉáÃÊ¸«¤»¤ë¡¢¸µµ¤¤ÇÌÀ¤ë¤¤Æþ´Ö¤µ¤ó¤È¤Ï¿ïÊ¬¤È°ã¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£
¡Ø½µ´©¥×¥ì¥¤¥Ü¡¼¥¤¡Ù2025Ç¯8¹æ¡Ê»£±Æ¡¿HIROKAZU¡Ë¤è¤ê
Æþ´Ö¡¡¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¥Ë¥³¥Ë¥³¤Î¾Ð´é¤â¤¤¤¤¤±¤É¡¢¼«Ê¬Åª¤Ë¤Ï¤«¤Ã¤³¤¤¤¤´¶¤¸¤â¹¥¤¤Ç¡£¼Ì¿¿¤ò¸«¤¿»þ¤Ï¤¹¤´¤¯¿·Á¯¤È¤¤¤¦¤«¡¢¿·¤·¤¤¼«Ê¬¤òÈ¯¸«¡ª¡¡¤Ã¤Æ´¶¤¸¤¬¤·¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
¡¼¡¼·ÇºÜ»ï¤ÏÇã¤¤¤Ë¹Ô¤¤Þ¤·¤¿¡©
Æþ´Ö¡¡¤Ï¤¤¡£¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Þ¤Ç¹Ô¤Ã¤Æ¡£¸«¤Ä¤±¤¿¤È¤¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤ÈÃÑ¤º¤«¤·¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡Ê¾Ð¡Ë¡¢´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£»ä¡¢½é¤á¤Æ¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Ç»¨»ï¤òÇã¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
¡¼¡¼¤Þ¤¿¤·¤Æ¤â¡Ö½é¤á¤Æ¡×¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤È¤¤¤¦¤«¡¢¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Ç¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó»ï¤â¥Þ¥ó¥¬»ï¤âÇã¤Ã¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¤Î¡©
Æþ´Ö¡¡¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¡ÖCream¡×¤µ¤ó¤Ï»öÌ³½ê¤Ë¤¤¤¿¤À¤¯¤«¤é¼«Ê¬¤Ç¤ÏÇã¤ï¤Ê¤¤¤·¡£¤Ç¡¢µ¢¤Ã¤¿¤é¡¢¥Þ¥Þ¤¬²È¤Ë¤¤¤¿¤Î¤Ç¡ÖÇã¤Ã¤Æ¤¤¿¤è¡¼¡ª¡×¤Ã¤Æ°ì½ï¤Ë¸«¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¡¢ÄïÆó¿Í¤â¤¤¤¿¤«¤Ê¡£
¡¼¡¼¥°¥é¥Ó¥¢¤ò²ÈÂ²¤È°ì½ï¤Ë¸«¤¿¤È¡ª¡¡¤Ê¤ó¤«¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤Ç¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ï¤Ê¤ó¤È¡©
Æþ´Ö¡¡¤Ê¤ó¤À¤«ÊÌ¤Î¿Í¤ß¤¿¤¤¤À¤Í¡¢¤Ã¤Æ¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤«¤Ã¤³¤¤¤¤·Ï¤Î»ä¤ËÌÜ¤¬¤¤¤Ã¤¿¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¤·¤Ð¤é¤¯¤Î´Ö¡¢¤É¤Î¼Ì¿¿¤¬¹¥¤¤È¤«ÏÃ¤·¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢¤æ¤Ã¤¿¤ê¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤ê²á¤´¤·¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡üÆþ´Ö¤æ¤¤¡Ê¤¤¤ë¤Þ¡¦¤æ¤¤¡Ë
2005Ç¯7·î12ÆüÀ¸¤Þ¤ì ºë¶Ì¸©½Ð¿È¡¡¿ÈÄ¹153Ñ
¢þ¡Ö¥°¥é¥Ó¥¢¡¦ ¥ª¥Ö¡¦¥¶¡¦¥¤¥ä¡¼ 2025¡×¤Ç¥°¥é¥ó¥×¥ê¤ò¼õ¾Þ¡£Âç¼êDVD¥ì¡¼¥Ù¥ë¡ÖI-ONE¡×¤Î25¼þÇ¯¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¥¬¡¼¥ë¤Ë½¢Ç¤¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¤¤¤ÞºÇ¤âÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ëËå·Ï¥°¥é¥Ó¥¢¥¢¥¤¥É¥ë¡£ºÇ¿·DVD¡ØÎø¿§¥¹¥±¥Ã¥Á¡Ù¡Ê¥¹¥Ñ¥¤¥¹¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¡Ë¤¬È¯ÇäÃæ
¸ø¼°X¡Ú@iruma_0712¡Û¡¡
¡ØÂÀÍÛ¤è¤ê¤ââÁ¤·¤¤Â¸ºß¡Ù Æþ´Ö¤æ¤¤ »£±Æ¡¿HIROKAZU ²Á³Ê¡¿1,100±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë ²Ä°¦¤¯¤Æ¡¢Å·¿¿à¥Ì¡¤ÊËå·Ï¥°¥é¥É¥ë¡¢Æþ´Ö¤æ¤¤¡£½µ´©¥×¥ì¥¤¥Ü¡¼¥¤¤Î½é»£¤ê²¼¤í¤·¤ò¤Þ¤È¤á¤¿¥Ç¥¸¥¿¥ë¼Ì¿¿½¸¡ª¡¡²¦Æ»¥Ó¥¥Ë¤«¤éÀî¤Ç¤Î¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¿åÃå¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ïº£¤Þ¤Ç¸«¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¥ª¥È¥Ê¤Ê»Ñ¤â½éÈäÏª¡£É½¸½ÎÏÈ´·²¤Î°ïºà¤ò¾ÚÌÀ¤¹¤ë°ìºý¤Ç¤¹¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡¿ÂçÌîÃÒ¸Ê¡¡»£±Æ¡¿²®¸¶Âç»Ö