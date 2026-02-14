ＭＬＢ殿堂入りを果たし、背番号「５１」が永久欠番となっているマリナーズのイチロー氏（会長付き特別補佐兼インストラクター）の銅像がホームグラウンドのＴモバイル・パーク前に設置されることになった。４月１０日に除幕式が行われる予定と地元メディア「シアトル・タイムス」のアダム・ジュード氏が伝えた。現在はレジェンドのケン・グリフィー・ジュニア氏、エドガー・マルチネス氏の銅像が球場前に建っており、イチロー氏