深田恭子、足立梨花、佐野ひなこらが所属するホリプロと、今年創刊60周年を迎える週刊プレイボーイがタッグを組み、次世代スターの発掘を目的として昨年6月よりスタートした『ニューヒロインPROJECT』のグランプリ発表会が、2月11日（水）都内で行なわれ、愛媛県出身の高校3年生・清埜きり（せいの・きり）がお披露目された。【写真】宮古島で撮影した清埜きりの水着グラビア清埜はカメラのフラッシュが焚かれる中、緊張した面持ち