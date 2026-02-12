猫が声に「しっぽ」で反応するのは立派なコミュニケーション 猫に話しかけたとき、鳴かずにしっぽだけをピクッと動かす場面は多いですが、それは無視ではなく「ちゃんと聞いているよ」という意思表示です。 猫のしっぽは感情が表れやすいパーツで、声かけへの反応として使われることも多いのです。 人でいえば、返事をしなくても相づちだけ打つような感覚に近いでしょう。 猫に声をかけると『しっぽで返事