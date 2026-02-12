「ラストツアーのリハーサルが徐々に始まっているといい、メンバーは最後の日々を惜しむかのように過ごしているそうです」こう語るのは制作関係者。ライブグッズが公開されたり新曲のリリースが発表されたりと、嵐の活動終了に向けた動きが活発化している。そんななか、ある計画が停滞中だといい――。進捗が芳しくないというのは、日本テレビで放送予定の嵐の特番。昨年5月に活動終了を発表して以降一度もテレビ出演していない嵐