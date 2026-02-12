2月7日（日本時間で午前4時、以下同）に開幕したミラノ・コルティナ冬季五輪。10日にはスピードスケートの女子1000メートルにおいて、日本代表の高木美帆選手（31）が1分13秒95で銅メダルを獲得。4度目の五輪で個人・団体含め通算8個目のメダルとなった。 【写真】胸元が大胆に開いたアスレジャーウェア姿の“氷上の美女”ユッタ・リールダム。他、美スタイルが際立つ水着姿なども…そんな高木選手を制したのが、オランダ