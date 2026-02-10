韓国発グローバルスキンケアブランド「アヌア（Anua）」が、ダーマライン「ビタミンシリーズ」から、「ビタC トーンアップ サンクリーム」（SPF50+・PA++++、50mL 1980円）と「ビタC サンスクリーン UVスティック」（SPF50+・PA++++、19g 1485円）を2月13日に発売する。【画像をもっと見る】ビタCトーンアップサンクリームは、同ブランドの人気美容液「ビタミン10 PORESTRIX セラム」に着想。ピュアビタミンやビタミンC誘導体