Googleアカウントにログイン不要で広告なしで動画を無料で視聴できるYouTube専用プレイヤーである「FreeTube」からフォークして誕生したAndroidアプリが「FreeTube Android」です。GoogleによるCookieやJavaScriptを使ったトラッキングから解放されプライバシーの保たれた環境でYouTubeを再生できるFreeTubeのメリットはそのままにAndroidアプリとして実行可能となっています。GitHub - MarmadileManteater/FreeTubeAndroid: A sof