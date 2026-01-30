富士山を眺めるホラアナライオンの想像図（蔦谷匠・総研大助教提供、Velizar・Simeonovski氏作成）現在の日本列島には数万年前、ライオンが広く分布していたとする研究結果を、総合研究大学院大や北京大などのチームが30日までに、米科学アカデミー紀要に発表した。これまでトラだと考えられていた化石標本からDNAやタンパク質を抽出して分析、絶滅したホラアナライオンだと突き止めた。かつてユーラシア大陸の北側にはホラア