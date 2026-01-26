「仕上がりに差がつく」薄手の長そで今はコートの中に仕込んで、春になったら主役として堂々と。季節を問わず、そろえておきたい黒の長そで。今はインナーとしても重宝するからこそ、アイテムより「したいスタイル」から見極めたほうがうまくいきやすい。首元の開きや生地の風合いなど、ちょっとした違いでも組み合わせたときの完成度は格段に変わるはず。（細身をのっぺりさせたくない）ひかえめなアクセントとして効く「えりつき