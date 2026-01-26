「重ねても1枚でも可愛い」暖かくなるまでずっと頼れる「稼働率の高いトップス」

「仕上がりに差がつく」薄手の長そで

今はコートの中に仕込んで、春になったら主役として堂々と。季節を問わず、そろえておきたい黒の長そで。今はインナーとしても重宝するからこそ、アイテムより「したいスタイル」から見極めたほうがうまくいきやすい。首元の開きや生地の風合いなど、ちょっとした違いでも組み合わせたときの完成度は格段に変わるはず。







（細身をのっぺりさせたくない）ひかえめなアクセントとして効く「えりつきのリブ」

メリノウールにシルクも織りまぜた、肌ストレスを感じさせないなめらかな風合い。太めのリブにフロントボタンもあしらい、ミニマルな形ながらもの足りなさはなし。







マニッシュな首元でゆれるスカート姿をハンサムに転換

黒えりつきニット／SLOANE（ザ ショップ スローン 新静岡セノバ店） 白スカート／ロンハーマン ピアス／アビステ バングル／BULBS（ZUTTOHOLIC） バッグ／MANGO パンプス／ダイアナ（ダイアナ 銀座本店)

タートル並みの品のよさは担保しながら、顔まわりに立体感をもたらすえりつきデザイン。首をおおわないぶん、細身ながらわずかに抜け感が出せるのも利点。ボタンの開け方次第で、着くずしやボトムとのバランス調整も簡単。







（ヒップラインは隠したい）INしなくてもすっきり導ける「逆Vラインの長め丈」

首元も深く・鋭くVに開いたセンシュアルなデザイン。伸縮性が強く、着たときの窮屈感はなし。これからの装いにキレをもたらす、シャリッとしたドライタッチな風合い。







細身＆花柄スカートの特別感をならすべく長い黒をON

黒カーディガン／エイチ ビューティー&ユース スカート／MANGO サングラス／プロポ（プロポデザイン） ネックレス／スクア バッグ／ルメン ソックス／靴下屋（タビオ） シューズ／ファビオ ルスコーニ（伊勢丹新宿本店 本館2階 婦人靴）



フロントボタンを腰あたりまでにとどめて逆Vを描くことで、長め丈にありがちな間のびを解消。安心感がありながらどんなボトムとでも脚を長く見せる高いウエスト位置をキープ。コケットな雰囲気がモダンに昇華。







(コーディネートのプライスなど詳細)

【全20のアイテムとスタイル一覧】≫重ねてよし「1枚でもよし」寒い今から暖かくなるまで「ずっと頼れる」欠かせない服





