日本記者クラブ主催の「党首討論」が２６日、都内で行われた。自民・高市早苗、維新・藤田文武、中道・野田佳彦、国民・玉木雄一郎、参政・神谷宗幣、共産・田村智子、れいわ・大石晃子の７党首が出席した。終了間際に、衆院解散問題で支持率が少し落ち加減で、不安な気持ちになりませんか？と質問されると、笑顔で「なりませぇーん」と返した。過去も解散後の内閣支持率は落ちているとしたうえで、「今回の選挙で自民党が負