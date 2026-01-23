ブロガーの人間まおさんの漫画「雨に濡れたおじーさんに出会った話」がインスタグラムで1万2000以上の「いいね」を集めて話題となっています。【漫画】本編を読む雨の中、傘を持っているにもかかわらず、座って雨に打たれ続けるおじいさんを見かけた女性。事情を聞くと、「自分はアル中だ」と言い…という内容で、読者からは「優しい世界でほっこり！」「世の中、まだまだ捨てたもんじゃないね」などの声が上がっています。「