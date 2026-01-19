季節の花と一緒に買い物を楽しめるイベント「FLOWER WALK！」が大分市中心部で始まるのを前に、概要が発表されました。 【写真を見る】「FLOWER WALK！」大分市中心部で2月7日から開催買い物で季節の花をプレゼント 今年で4回目の開催となる「FLOWER WALK！」は、ひと足早く春の訪れを感じてもらおうと、大分市中心部の商店街や大型商業施設などが企画したイベントです。 イベントでは対象の店舗で買い物や飲食をすると、引き