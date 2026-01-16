岐阜市のシンボルである金華山の山頂にそびえる、斎藤道三・織田信長の居城として有名な岐阜城。かつては「稲葉山城」と呼ばれていましたが、1567年に織田信長によって攻略され、この地方一帯の地名も「井の口」から「岐阜」に改称されました。「岐阜」という地名は、織田信長が尾張の禅僧である沢彦宗音の進言を受けて選んだと言われています。岐阜城のほかにも、日本一大きな乾漆仏である岐阜大仏（正法寺）、長良川の鵜飼、長良