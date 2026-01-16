岐阜市のシンボルである金華山の山頂にそびえる、斎藤道三・織田信長の居城として有名な岐阜城。かつては「稲葉山城」と呼ばれていましたが、1567年に織田信長によって攻略され、この地方一帯の地名も「井の口」から「岐阜」に改称されました。「岐阜」という地名は、織田信長が尾張の禅僧である沢彦宗音の進言を受けて選んだと言われています。

岐阜城のほかにも、日本一大きな乾漆仏である岐阜大仏（正法寺）、長良川の鵜飼、長良川温泉、川原町の古いまちなみなど、見どころがたくさんの岐阜。そんな岐阜の魅力の一つが、長年にわたり受け継がれてきた技術や技法により作られる「伝統的工芸品」です。

岐阜和傘や岐阜提灯といった伝統的工芸品が盛んになったのは、原材料となる美濃和紙が長良川の水運で入ってきたり、竹が豊富にあったりという地形的・歴史的な背景があります。岐阜和傘、岐阜提灯、美濃焼の創作箸置きの製造元を訪ね、それぞれの工芸品の魅力を聞きました。

【岐阜和傘】マルト藤沢商店（岐阜市）

岐阜和傘は、1639年（寛永16年）に、松平丹波守光重が播州明石から岐阜市加納に移封されたとき、一緒に傘職人を連れてきたのが始まりと伝えられ、江戸時代に主要な産業の一つとして確立しました。明治維新後は、国内外で開催された博覧会への出展を通じて技術の向上に取り組み、多岐にわたる工程を分業で行うことで大量生産を可能にして、一大産地となりました。

全盛期には600軒もの傘屋が岐阜市加納地区に存在し、岐阜市加納地区の原風景「和傘の天日干し」が見られたそうですが、現在では和傘製造業者は数軒に減り、雨傘の生産本数も少なくなったことや、仕上げ職人も数人になってしまったといいます。

現在も岐阜市加納に残る和傘製造業者の一つが、マルト藤沢商店です。昭和6年（1931） 和傘問屋として藤沢藤伍商店を創業し、伝統ある和傘作りの技術を継承しつつ、和傘でつくったクリスマスツリーなどを東京・表参道で販売。また、お土産ものとしても喜ばれる“ミニ和傘”など、和傘での新しいかたちでの商品化など、和傘での新たな提案も数多く行っています。

和紙に油を引いて雨傘仕様にした和傘には、「蛇の目傘」と「番傘」の2種類があります。原料は、竹と和紙、糸、アマニ油や 荏油（えあぶら）といった撥水のための油、竹骨の上に塗る漆といった天然素材です。これらの素材は、かつては美濃の上流から川で運ばれてきたといいます。

和傘の頭と柄の途中の開閉時に上下する場所にあるのは、美濃の原木であるエゴノキなどで作られた「ろくろ」という部品です。この上下2箇所のろくろで、傘の竹骨を束ねています。

和傘の頭にあるろくろの外側に頭紙（ずがみ）と呼ばれる和紙がついているのが和傘の目印です。油をしみ込ませた頭紙が雨よけとなっています。

蛇の目傘は細身の傘で、赤や紫など多彩で、柄（がら）も昔ながらの蛇の目柄からデザインものまで、色柄豊富です。柄（え）に細い竹を使用し、持ち手のところには籐が巻いてあり、石突が付いています。蛇の目傘を改良して庶民が持てるように作られたのが番傘です。番傘は骨が太く、柄には蛇の目傘より太い竹を使用しているので、やや重いですが頑丈です。

日傘は日よけのための和紙で作った小ぶりな和傘です。日傘は防水のための油引きの加工をしていないため、雨の日には使えませんが、和紙本来の色や型染和紙や友禅和紙の華やかな模様を楽しめます。内側の小骨部分にデザイン性のある華やかな装飾の飾り糸が施されているのも優美です。

骨、つなぎ、張り、仕上げ、糸かがり……、今もなお岐阜和傘は多岐にわたる工程を分業で行っており、1本の和傘ができるまで6〜8人の職人さんが関わっているといいます。安価ではありませんが、日本の伝統民具である和傘は、長く大切に使える逸品です。ぜひ店頭で実物を手に取り、その魅力を体感してみてください。

名称：マルト藤沢商店

所在地：岐阜県岐阜市八島町7番地

サイト：https://www.wagasa.co.jp/

【岐阜提灯】オゼキ（岐阜市）

岐阜提灯は約270年前（宝暦年間1750年頃）に岐阜の御提灯屋十蔵が作成したのが始まりとされ、近くに原材料の和紙や竹が豊富にあったことから発展しました。現在のような特徴を備えた提灯は、天保年間の1830年頃にはかなり普及したといわれており、今日でもお盆用や納涼用に広く使用されています。

岐阜提灯は球形か卵型の清楚な形で、細工が精巧かつ火袋（ひぶくろ）の彩色絵が優雅秀麗です。特に、骨（竹ひご）が細く、極めて薄い紙に花鳥、風景、人物等の絵が描かれています。

岐阜市小熊町にあるオゼキは、岐阜提灯や盆提灯など各種提灯の製造と販売を行う会社です。明治初め、初代尾関次七が伝来の荒物雑貨小売りの兼業として、提灯の販売のほかに製造を開始。岐阜提灯における新たな価値を絶えず提案し続け、デザインや発明に関する賞も数回受賞しています。

特別に、職人さんたちが分業制で提灯をつくっている作業場を見学させていただきました。

日本画用の粉絵の具に膠（にかわ）を混ぜたもので提灯の絵付けをされています。

こちらは、摺込師さんが多くの型紙を使用して刷毛で色を刺し一版ずつ摺込んだ和紙。

それを張師さんが刷毛を使って糊を打ち、提灯の形に張っていきます。寸分の狂いもなく、絵柄がきれいにそろうのは、熟練の技術によるものでしょう。貼った後に、不要な部分を紙一枚ぶんだけ剃刀で切り落とす手つきも鮮やかでした。

店内には、盆提灯のほかにも、暮らしに取り入れられるインテリア照明も多く展示されています。大きなものから小さなものまで、高価なものから手頃なものまでそろっており、自宅で使うシーンがイメージしやすいです。

ひときわ目を引くのは、世界的彫刻家イサム・ノグチの照明作品「AKARI」。1986年イサム・ノグチがヴェネツィア・ビエンナーレのアメリカ代表として選ばれた際、会場の多くのスペースをAKARIで構成していたことからも明らかなように、ただの照明器具としてではなく“光の彫刻”としてイサム・ノグチの代表作の一つに数えられている芸術作品です。

作品が生まれてから半世紀以上、現在も変わらず1点1点職人により作り続けられている「AKARI」のやさしいあかりを見ると、提灯の多様性を感じずにはいられません。

手頃な価格でギフトにぴったりなのが、レター提灯です。火袋・支柱・LEDキャンドルがセットになっており、たたんだ状態で、お手紙を添えてポスト投函で郵送できます。

お花や風景、岐阜らしい鵜飼や織田信長を描いたものなど、さまざまなデザインのレター提灯があるので、「いつもと違うメッセージカードを贈りたい」「気持ちと形が一緒になったものを」という方はぜひお気に入りを見つけてみてください。日本らしいギフトで、外国人にも喜ばれそうです。

名称：オゼキ

所在地：岐阜県岐阜市小熊町1-18

サイト：https://www.ozeki-lantern.co.jp/

【美濃焼】マスターズクラフト（瑞浪市）

岐阜県の東濃地方で作られている焼き物「美濃焼」の歴史は古く、今から1400年以上前まで遡ります。歴史と伝統に支えながら現在の生活にも溶け込んでいる美濃焼は、たくさんの種類があることが特徴です。「志野・織部・黄瀬戸」など15種類が国の伝統的工芸品として指定されています。

東濃地方、瑞浪市（みずなみし）にあるマスターズクラフトは、創業1960年8月、設立1991年、開窯2006年の窯元です（創業時：五嶋陶器）。社内工房として2006年にスタートした「イホシロ窯」は、現在は40数名の職人さんが手作業でひとつひとつ丁寧に箸置きを制作しています。瑞浪の創作箸置きは、令和5年（2023）2月8日に岐阜県郷土工芸品に指定されました。

土・形・釉薬・焼成・下絵・上絵、無限の組み合わせの中からインスピレーションを得て制作するという創作箸置き。デザインは、和菓子、植物、食品、動物、パン、道具など、500種類にも及ぶというから驚きです。

そのままの土の風合いを生かしたものもあれば、釉薬をぬって細部まで表現したものもあります。カヌレやプリン、ガレットデロア、ベーグル、若鮎など、本物と見まごう色や質感の箸置きは本当にかわいらしく、集めたくなってしまうほど。

特に人気がある箸置きは、みたらし団子、三色団子、たい焼きとのこと。団子のもっちり感やたい焼きの皮のサックリ感まで伝わってきます。

埴輪を形どった「古代シリーズ」といったユニークな商品も。一つ500円からと手頃な価格で買い求めやすく、プチギフトにも喜ばれそうです。

伝統的工芸品というと高価で手が届きにくいもの、高尚なものと思う方もいるかもしれませんが、本来は「主として日常生活の用に供されるもの」。岐阜の伝統的工芸品をめぐる旅をして、伝統的な技術や技法により製造されるものを身近に感じ、暮らしに取り入れてみたくなりました。

名称：マスターズクラフト

所在地：岐阜県瑞浪市土岐町7206番地の46

サイト：https://www.masterscraft.co.jp/

オンラインショップ：https://ihoshiro.com/

マスターズクラフトの工房では、一般公開や直販をしていません。こちらで製造された箸置きは、同じ瑞浪市にある美濃焼専門店「ちゃわん屋みずなみ 」で販売されているので、ぜひそちらに足を運んでみてください。

また、岐阜県内であれば、土岐市の「道の駅 志野・織部」、多治見市の「セラミックパークMINO」内売店、県外であれば、東京・浅草の「風和里」、合羽橋の「まえ田」、愛知のジェイアール名古屋タカシマヤの「綱具屋」、京都の「手作り箸工房 きっちん遊膳 京都錦店」でも購入できます。

この記事で紹介したマルト藤沢商店の岐阜和傘、オゼキの岐阜提灯、マスターズクラフトの箸置きは、2026年1月21日（水）から27日（火）まで日本橋三越本店にて開催される岐阜県県産品販売会「岐阜探訪 ー食と匠の共演ー 」でも購入できます。伝統的工芸品のほか、岐阜の風土と歴史から生まれた食の名品も揃うので、首都圏で岐阜を体感したい方はぜひ足を運んでみてください。

岐阜県には、本記事で紹介した岐阜和傘、岐阜提灯のほかにも、飛騨春慶、一位一刀彫、美濃和紙といった伝統的工芸品、岐阜渋うちわ、花合羽、のぼり鯉、大垣の桝、和ろうそくといった数々の岐阜県郷土工芸品があります。工芸品がお好きなら、豊かな自然や歴史・文化が大切に受け継がれ守られている岐阜県をぜひ訪ねてみてください。

岐阜旅行の拠点には、長良川の畔に佇む老舗旅館「十八楼」がおすすめです。

