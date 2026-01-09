スポニチスポニチアネックス

AKB48、握手会レーン装飾企画を中止「懸命な判断」ファン理解

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。
  • AKB48が9日、握手会イベントのレーン装飾企画を中止すると発表した
  • 一部ファンからは装飾内容でメンバー間の格差が生じる声が上がっていた
  • 早急な判断に、ファンからは好意的な反応も多く寄せられている
記事を読む

おすすめ記事

  • 「TAGRIGHT showcase -REVEAL as 1-」の前日プレスコール・囲み取材に出席したTAGRIGHT（C）モデルプレス
    「タイプロ」出身・西山智樹＆前田大輔ら7人組「TAGRIGHT」本格始動「日プ2」出身の小林大悟がメンバーに・目標は「5年以内にドーム」 2026年1月6日 19時19分
  • スポニチ
    小手伸也　現場はバチバチ！？「小劇場あがりが」「モデルあがり」飛び交う“悪口”も主演俳優には… 2026年1月8日 13時36分
  • KANTA（カンタ）（C）モデルプレス
    BMSG「ラスピ」KANTA、小6で出会った「THE FIRST」から“奇跡”の繋がり 急成長遂げた最終審査前は「練習しかしていませんでした」【ファイナリスト連載Vol.5】 2026年1月4日 17時0分
  • 写真はイメージ
    揺れる栃木県立高校...トイレ暴行動画問題、知事が県教委に調査指示　別高校では未成年喫煙が発覚 2026年1月6日 18時35分
  • 凍結口座への不当な強制執行問題の経緯
    公正証書作成「裏付け資料の確認徹底を」、法務省が全国の公証人に通知…凍結口座への不当な強制執行問題 2026年1月3日 8時30分

    • ランキング

    • 総合
    • 国内
    • 政治
    • 海外
    • 経済
    • IT
    • スポーツ
    • 芸能
    • 女子
    1. 1. 元グラドル藤乃さん死去 27歳
    2. 2. 新幹線のハズレ席 地獄の2時間
    3. 3. Grok 画像編集が有料会員限定に
    4. 4. Jリーグ側の発言「常識がない」
    5. 5. ニノさんが3月で終了 調整難しく
    6. 6. ミセス「匂わせ」報道に怒りの声
    7. 7. 生徒の暴行動画 市教委が謝罪
    8. 8. 生徒の暴行動画拡散 緊急会議へ
    9. 9. 中3死亡 運転の70歳男性を釈放
    10. 10. タカラトミー公式Xアカが波紋
    1. 11. M-1王者が「マジで危機的状況」
    2. 12. 高市早苗首相 衆院解散を検討
    3. 13. はたらく細胞 金ローで初放送へ
    4. 14. 官僚時代は「櫻井翔の父の部下」
    5. 15. 職質 本人に声かけてどうすんだ
    6. 16. 小峠英二 結婚の決め手はオナラ
    7. 17. 「路面電車型のサウナ」誕生へ
    8. 18. 大田区で社長殺害か 45歳男逮捕
    9. 19. 27歳で死去 藤乃さんの闘病生活
    10. 20. 名門校コーチ「殺すぞ」部員恫喝
    1. 1. Jリーグ側の発言「常識がない」
    2. 2. 生徒の暴行動画 市教委が謝罪
    3. 3. 生徒の暴行動画拡散 緊急会議へ
    4. 4. 中3死亡 運転の70歳男性を釈放
    5. 5. 「路面電車型のサウナ」誕生へ
    6. 6. 大田区で社長殺害か 45歳男逮捕
    7. 7. 名門校コーチ「殺すぞ」部員恫喝
    8. 8. 1月下旬「大寒波」の可能性も
    9. 9. 鎌倉で強盗致傷 事件の一部始終
    10. 10. 冬ボーナス 主要企業の平均額
    1. 11. 顔面タトゥーで強盗 反省の言葉
    2. 12. 「人の家に入るのが好き」男逮捕
    3. 13. 大分中学で暴行「限界」教師の声
    4. 14. 鹿児島大で「不適切な動物実験」
    5. 15. 熊本でも中学生の少年暴行動画か
    6. 16. コスパいい ラブホ清掃員の実情
    7. 17. 市職員 個人情報をごみ捨て場に
    8. 18. 大田区殺害 傷は計10カ所以上か
    9. 19. 菅直人氏は「要介護3で認知症」
    10. 20. 男が服脱ぎ排泄 佳子さま目撃か
    1. 1. 高市早苗首相 衆院解散を検討
    2. 2. 生放送で「進次郎覚醒」驚愕の声
    3. 3. 母子4人死亡 2階は無残な有り様
    4. 4. 高市政権安定へ勝負…衆院解散検討、高支持率で慎重論振り切る
    5. 5. スマホ紛失「突飛な憶測」が拡散
    6. 6. ルンバ破産 異常事態陥っていた
    7. 7. 泉房穂氏「独身税」徴収に憤り
    8. 8. 「挫折した」20代女性の衝撃部屋
    9. 9. カロリーゼロの「リスク」指摘
    10. 10. ムダ毛に視線 第一印象に影響?
    1. 11. 小4女児が失踪 おじさんが関与か
    2. 12. 攻撃非難しなければ「こうなる」
    3. 13. 衆院解散判断「結果出した後に」　自民・萩生田氏が自身の見解示す
    4. 14. 衆院選立候補予想者が700人超
    5. 15. シャワーだけの人 幸福度が低い
    6. 16. 高市政権への対決姿勢強める公明、反転へ展望開けず…衆院選挙区の調整難航し立民・国民との連携筋道描けず
    7. 17. 装備移転運用指針見直しを早期実現と小泉氏
    8. 18. 映画予告にクレジットない 憤慨
    9. 19. 脱走のオオカミ 一夜明けた状況
    10. 20. 自撮りのためクマへ突進の末路
    1. 1. 「クスリ漬けにされたのでは」
    2. 2. 「真珠の耳飾りの少女」来日へ
    3. 3. IKEA 中国で同時閉店ラッシュ
    4. 4. 具理めぐり米が住民に一時金検討
    5. 5. ケーブル切断の中国人を強制退去
    6. 6. 羊50頭がスーパー来店 独で混乱
    7. 7. 人工的に雪の結晶を作る方法
    8. 8. 「これダンス？性行為じゃん」発言で炎上のHoney J、胸元ざっくりインナーから溢れるボリューム感【PHOTO】
    9. 9. 有事発言で…台湾人の心鷲づかみ
    10. 10. 中国「日本右翼の核野心」に警戒
    1. 11. 韓国前大統領の求刑 13日に延期
    2. 12. 停戦維持 米国が70億円を支援へ
    3. 13. イラン抗議デモ 死者が45人に
    4. 14. トランプ関税めぐる裁判の行方
    5. 15. 比でごみ山崩落 30人以上が不明
    6. 16. 「太陽のカルテル」実在しない?
    7. 17. 変わり果てた中国美女に憶測続出
    8. 18. 牛乳800円 ベネズエラで経済崩壊
    9. 19. 高市内閣2兆6000億円消失の危機
    10. 20. NASA 飛行士4人を早期帰還へ
    1. 1. 孫正義氏 6兆円超の投資に賭けた
    2. 2. 「育休フルで取得し退職」に賛否
    3. 3. 自業自得…マッキンゼー人員削減
    4. 4. 「除雪車の音は大切」SNSで反響
    5. 5. 名古屋は「チャンス手放した」か
    6. 6. 買ってはいけない中古マンション
    7. 7. 観光影響か 箱根でGS閉鎖相次ぐ
    8. 8. イオンがアオキHDとの提携解消へ
    9. 9. リカバリーウェア 脆弱性露呈か
    10. 10. 資さんうどん 冬季限定メニュー
    1. 11. 不動産投資人生 1棟目の融資は?
    2. 12. 駅ホーム降りての移動 なぜダメ?
    3. 13. ミニストの根幹揺るがす重大赤字
    4. 14. 約1兆1000億円 米GMが費用計上
    5. 15. 米最高裁、9日は関税訴訟判決出さずと報道
    6. 16. 東電HD 新たな再建計画を申請
    7. 17. ドル円、１５８円台をうかがう展開　高市首相が衆院解散を検討と伝わる＝ＮＹ為替序盤
    8. 18. 円下落、1年ぶり158円台
    9. 19. 松屋 14日から朝食メニュー販売
    10. 20. イオン アオキHDと業務提携解消
    1. 1. Windows11搭載PCの「CMOS」とは
    2. 2. 新フラッグシップスマホ「POCO F8 Pro」と「POCO F8 Ultra」が発表！Snapdragon 8 EliteとSnapdragon 8 Elite Gen 5を搭載
    3. 3. ついに実現、auの「空飛ぶ基地局」1km四方をエリア化、大災害に備え：週刊モバイル通信 石野純也
    4. 4. ミラーレス一眼で2.4 : 1ワイドスクリーン映像を撮影。24mm超広角「SIRUIアナモルフィックレンズ 」
    5. 5. 【楽天モバイル】固定回線化におすすめ！1円モバイルWi-Fiルーター！「Rakuten WiFi Pocket Platinum」を7ヵ月間利用して感じたメリット7点
    6. 6. モス 2月5日から限定グッズ
    7. 7. ホラー映画『シライサン』× 監獄レストラン「ザ・ロックアップ」　目玉と呪いのコラボメニューが登場［ホラー通信］
    8. 8. マウスコンピューター、「mouse」「NEXTGEAR」などのノート製品の販売を再開
    9. 9. レンズ一体型LUMIX TZ99の魅力
    10. 10. 懐かしの「PDA」が20年を経て復活──フルキーAndroid「Gemini PDA」の『祖』を実機で振り返る
    1. 11. [石野純也の「スマホとお金」]「Rakuten最強U-NEXT」と「U-NEXT MOBILE」どっちが得？　無制限・ポイント・繰り越しで比較
    2. 12. [鍋潤太郎のハリウッドVFX最前線]Vol.55 第13回VESアワード受賞式 スペシャル・レポート
    3. 13. AI専門チャンネルが解説！Sora 2、Veo 3.1など、2026年冬最新の無料で使える人気動画生成AIツールの使い方！
    4. 14. スタンダードな13.5インチのクラムシェル型「Surface Laptop」
    5. 15. モジュールの交換で修理やアップデートに対応　長く使ってもらう循環型志向の透明スピーカー「TRANSPARENT SPEAKER」が発売
    6. 16. 理想のサウンドを追い求める、オーディオマニアの壮大なるオーディオルーム探訪記
    7. 17. 楽天モバイルSIM×WiMAX端末の自宅Wi-Fi(固定回線化)がおすすめできない理由【ホームルーター/モバイルWi-Fiルーター】コスパ最強！本当に賢いWi-Fiの始め方
    8. 18. Pixel Watch 4に新たな機能追加
    9. 19. 手元にあるストレージの便利さ
    10. 20. XGIMIからプロ仕様の4Kスマートプロジェクタ「TITAN Noir Max」
    1. 1. 青山学院大 まさかの16位出遅れ
    2. 2. 堀江氏が所有する馬 出走取消
    3. 3. トルコ1部 伊藤洋輝の獲得検討か
    4. 4. 落合氏「史上最強チームは阪急」
    5. 5. J1昇格長崎に「キタァァァ」吉報
    6. 6. 13年目騎手 約6カ月交際経て結婚
    7. 7. 「マネーボール」にまさかの批判
    8. 8. 小山陽平 アキレス腱断裂を報告
    9. 9. 熊本県警「ワルモン」に反響続々
    10. 10. 投手復帰直前 大谷が見せた進化
    1. 11. ロコ困惑新ルール 小野寺氏見解
    2. 12. Jリーグ常識なさすぎ 不満あらわ
    3. 13. 2度とやらないで ロコの相手注意
    4. 14. 三笘薫 マンC戦を振り返る
    5. 15. 中国に連勝 張本智和ベスト8進出
    6. 16. 国歌斉唱中にガム「ありえない」
    7. 17. ロコ・ソラーレに「ダメでしょ」
    8. 18. 井上尚弥に完敗も「負け惜しみ」
    9. 19. 角田裕毅に「大きな障壁がある」
    10. 20. コーチにも「戦力外通告」ある?
    1. 1. 元グラドル藤乃さん死去 27歳
    2. 2. Grok 画像編集が有料会員限定に
    3. 3. ニノさんが3月で終了 調整難しく
    4. 4. ミセス「匂わせ」報道に怒りの声
    5. 5. タカラトミー公式Xアカが波紋
    6. 6. M-1王者が「マジで危機的状況」
    7. 7. 職質 本人に声かけてどうすんだ
    8. 8. 官僚時代は「櫻井翔の父の部下」
    9. 9. 小峠英二 結婚の決め手はオナラ
    10. 10. 27歳で死去 藤乃さんの闘病生活
    1. 11. Rちゃん 無加工の姿に違和感指摘
    2. 12. 「令和の虎CHANNEL」出禁処分に
    3. 13. 礼真琴の主演ミュージカル、中止発表で劇場謝罪「断念せざるを得ない状況」　所属事務所「驚きと共に残念」
    4. 14. 「かくし芸大会」が消えた理由
    5. 15. うつ病双子が番組で爆食 TBS釈明
    6. 16. フリー女性アナ「席取り合戦」か
    7. 17. 元AKBが裏話を暴露 元SKEが制止
    8. 18. AKB 握手会レーン装飾企画を中止
    9. 19. コンビ芸人初「FIRST TAKE」登場
    10. 20. マイクラ 卵からヒヨコ生まれる
    1. 1. スタバ新作 混ぜて味わい変化
    2. 2. 「間違いない」しまむら990円服
    3. 3. 1個で約46円 業務スーパーおやつ
    4. 4. アディダスバイステラ・マッカートニーが10周年限定コレクションを展開
    5. 5. AKB「神7」で紅白未出演2人 今は
    6. 6. セブンで買える「最強痩せ飯」
    7. 7. 垢抜け 大人仕様の外ハネボブ
    8. 8. 正月太りに「たった1つ」の行動
    9. 9. 3COINS新作「旅行先での万能」
    10. 10. サウナの名前が“イカ”に“クジラ”に“唐津焼”？いけすの水風呂??佐賀・呼子に誕生した海をまるごと感じる「JIN6サウナ」に行ってきた
    1. 11. 女流雀士に「すっごい顔した」
    2. 12. 店員が見た夫の態度に静かな怒り
    3. 13. スターバックスのコーヒーが変わる！選べる、おいしい、楽しい、新しいブリュード コーヒーの魅力
    4. 14. 無事に危機を乗り越え、幸せな結婚を迎えられるのか…。「カレと結婚して大丈夫？」全話総集編
    5. 15. メンズも喜ぶブルゾンの着回し術
    6. 16. 高尾の自然に囲まれてサウナと露天水風呂を満喫！クラフトビールにサ飯と、大満足な「TAKAO 36 SAUNA」でいい汗かいてきた！
    7. 17. ハリー・ポッターたちがホグワーツ特急で学校へ！「バック・トゥ・ホグワーツ」スタジオツアー東京で新学年スタートを祝うイベントが開催
    8. 18. 解散しよう 一夫多妻が「崩壊」
    9. 19. 0歳児から保育園に? 議論呼ぶ
    10. 20. 「苺フェスタ」今年も開催決定

    ざっくり3行要約をライブドアブログに埋め込む

    キャンセル
    ライブドアブログ埋め込みコードを取得