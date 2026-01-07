クリスピー・クリーム・ドーナツ・ジャパン（東京都渋谷区）のドーナツチェーン「クリスピー・クリーム・ドーナツ」が、バレンタインシーズン限定商品「バレンタインミニ ボックス」全3種を、2月1日に販売スタートします。3種類は3個入り、10個入り、20個入りとなっています。【画像】「かわいい！」これが、バレンタイン限定のドーナツ“全5種類”です！バレンタイン限定のミニドーナツを詰め合わせ「バレンタインミニ ボック