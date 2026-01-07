クリスピー・クリーム・ドーナツ・ジャパン（東京都渋谷区）のドーナツチェーン「クリスピー・クリーム・ドーナツ」が、バレンタインシーズン限定商品「バレンタインミニ ボックス」全3種を、2月1日に販売スタートします。3種類は3個入り、10個入り、20個入りとなっています。

【画像】「かわいい！」 これが、バレンタイン限定のドーナツ“全5種類”です！

バレンタイン限定のミニドーナツを詰め合わせ

「バレンタインミニ ボックス」は、バレンタインらしくデコレーションしたミニドーナツを詰め合わせた商品です。

ドーナツが3個入った「バレンタイン ミニミニ ボックス」は、ピンク色が特徴の「ピンク スマイル チョコ」と、黄色いプリン風味の「ミニ スマイル プリン」、ホワイトチョコをコーティングし、赤い糸をイメージしたハートを描いた「ミニ ストロベリー ハート」がセット。価格はイートインが627円（以下、税込み）、テイクアウトが615円。

10個入りと20個入りの「バレンタイン ミニ ボックス」は、「ピンク スマイル チョコ」「ミニ スマイル プリン」「ミニ ストロベリー ハート」に加え、カラフルなスプリンクルをちりばめた「ミニ チョコ スプリンクル」、ホワイトチョコをコーティングした「ミニ ホワイト スプリンクル」がセット。10個入りの価格はイートインが1661円、テイクアウトが1630円で、20個入りはイートインが2860円、テイクアウトが2808円です。

いずれも、一部店舗を除くクリスピー・クリーム・ドーナツで2月15日まで販売。なくなり次第終了です。