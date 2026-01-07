ブルージェイズ移籍が決まった岡本和真内野手（29）が6日（日本時間7日）に本拠ロジャース・センターで入団会見を行った。同チームを選んだ理由について明かした。ポスティングシステム申請後の心境を聞かれると「初めての経験でしたし、凄くこういう待っている間はいろいろな気持ちはあったんですけど、みなさんが動いてくれていたので、僕は自分のやるべきことに集中して待っていました」と振り返った。また、ブルージェイ