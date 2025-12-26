洞不全症候群、パーキンソン病と診断され、今月１０日に復帰会見を行った歌手の美川憲一が、最新姿を見せた。タレント・はるな愛のインスタグラムに登場。２５日の投稿ではるなは「メリークリスマス。＃クリスマスイプ３人が大好きなレストランタヒチが閉店するので最後に堪能しにクリスマスディナーにいきました」という。「本当に美味しくて美川さんと吉野ママとたくさん通ったぁ」としみじみしながら「寂しくなるけど。た