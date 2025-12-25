日本のアニメーションが空前のブームに沸いています。劇場版「名探偵コナン」は3年連続で興行収入100億円を突破、「鬼滅の刃 無限城編 第一章 猗窩座再来」は日本映画史上初の全世界興行収入1000億円の大台に乗せました。しかし、テレビアニメを中心に製作費は高騰しており、当たり外れのリスクが大きくなっています。今の状況はモバイルゲーム業界とよく似ており、バブル崩壊の懸念もあります。◆動画配信サービスの台頭が追