東京都文京区湯島の個室マッサージ店でタイ国籍の当時１２歳の少女（１３）が違法に働かされた事件で、日本政府と在京タイ大使館が、少女を近く帰国させる方向で最終調整していることが関係者への取材でわかった。帰国後は現地の保護施設などで生活する見込みという。警視庁によると、少女は６月下旬、１５日間の短期滞在の在留資格で母親（２９）と来日した。約４０日間に個室マッサージ店で約７０人の男性客を相手に性的サー