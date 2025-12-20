今月22日の冬至を前に、別府市の遊園地で名物のカピバラ温泉にカボスを浮かべる季節イベントが20日から始まりました。 別府ケーブルラクテンチではカピバラがお湯に浸かる「カピバラ温泉」が今年2月に完成し、人気を集めています。 22日の冬至を前に、大分県の特産品のカボスをカピバラ温泉に浮かべるユニークなイベントが20日から始まりました。 カボスは園内にある足湯にも浮かべられていて、訪れた人も楽しむこ