¥×¥íÌîµå¡¦³ÚÅ·¤Ï16Æü¡¢Á°ÅÄ·òÂÀÅê¼ê¤ÎÆþÃÄ²ñ¸«¤ò¹Ô¤¤¡¢ÇØÈÖ¹æ¤Ï18ÈÖ¤ÈÈ¯É½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Á°ÅÄÅê¼ê¤ÏPL³Ø±à¤«¤é2006Ç¯¤Ë¹â¹»À¸¥É¥é¥Õ¥È1°Ì¤Ç¹­Åç¤ËÆþÃÄ¡£2010Ç¯¤Ë¤Ï¡¢15¾¡8ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨2.21¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¡¢¥Ù¥¹¥È¥Ê¥¤¥ó¡¢ºÇÍ¥½¨ËÉ¸æÎ¨¡¢ºÇÂ¿¾¡Íø¡¢ºÇÂ¿Ã¥»°¿¶¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡£ÂôÂ¼¾Þ¤Ë¤âµ±¤­¤Þ¤·¤¿¡£NPB¤Ç¤ÏÄÌ»»97¾¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2016Ç¯¤«¤é¤Ï¥á¥¸¥ã¡¼¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¤È¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ä¥Ä¥¤¥ó¥º¡¢¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¤ÇÏÓ¤ò¿¶¤ë¤¤¡¢¥á¥¸¥ã¡¼¤Ç68¾¡¤ò¤¢¤²¤Þ¤·¤¿¡£