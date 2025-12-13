カレーのレトルトの袋がうまく開けられず、中身がこぼれてしまった経験はありませんか。レトルトの袋を簡単にきれいに開ける方法について、自衛隊東京地方協力本部（以下、自衛隊）がインスタグラムの公式アカウントで紹介しています。【豆知識】「えっ…知らなかった！」これが「レトルトの袋」をきれいに開ける“簡単テク”です！自衛隊は「レトルトの袋うまく開けれる？ 大体失敗して反対側まできれいに切れないよね」「