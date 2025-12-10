「これ絶対売れる！」 トヨタ新型「小さなランクル」実車公開に称賛の嵐！ 唯一の懸念は「ディーゼル不在」？ 待望の“5ナンバー級”SUVの正体とはトヨタの「ランドクルーザー」シリーズに、待望のコンパクトモデル「ランドクルーザーFJ」が加わる見込みです。全長4.5m級という日本の道路事情に適したボディサイズと、歴代モデルを彷彿とさせる“カクカク”としたデザインで、早くもファンの熱い視線を集めています。【画像】