高齢犬が夜に寝ないときに考えられる原因4つ 1.認知症による昼夜逆転 高齢犬が夜寝なくなってしまう理由として、認知症の症状があらわれているということがあります。 犬が認知症を発症すると、生活が昼夜逆転状態になってしまうことが少なくありません。 昼間にぐっすりと眠り、夜寝なくなってしまい、夜中に家の中を徘徊したり夜鳴きしたりする様子が見られます。 認知症を発症すると、その後に完治するということは基本