国分太一 Smart FLASH

国分太一、城島茂らとは現在も連絡を取り合う関係か 復帰する可能性も？

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • 活動休止中の国分太一が26日に記者会見を開いたとFLASHが伝えた
  • 国分は城島茂松岡昌宏とは現在も連絡を取り合う関係にあるとみられる
  • 芸能プロ関係者は松岡の独立にも触れ、国分の復帰の可能性などに言及した
