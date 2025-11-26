◆第４５回ジャパンＣ・Ｇ１（１１月３０日、東京・芝２４００メートル）追い切り＝２６日、栗東トレセン今年の日本ダービー馬クロワデュノール（牡３歳、栗東・斉藤崇史厩舎、父キタサンブラック）は、予定通りジャパンＣに出走することになった。２６日の最終追い切り後、斉藤崇調教師が「これなら問題なくいけると思うので、予定通り使う方向でいこうかなと思います」と明かした。１週前追い切りでは併走馬に遅れるなど良化