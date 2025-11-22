ナナホシ管弦楽団が、VOCALOIDフルアルバム『LADY BUG』を12月12日に配信リリースする。 （関連：【画像あり】ナナホシ管弦楽団、最新曲「くるみ割り女王」リリックビデオ） 本作には、最新曲「グッバイバッドボーイ」「海月に群青」に加え、11月21日にリリースされた「くるみ割り女王」や新曲3曲を含む、全12曲を収録予定。さらに、シンガー Geroに提供した「ほっといて。」のVOCALOIDバージ