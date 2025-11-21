ドラッグストアに行くと、さまざまな種類の整髪料が売られています。一方、「朝、忙しくて髪を整える時間がない」「整髪料を使うのが面倒」「整髪料はべたつくから苦手」などと感じている人もいると思います。そこで、整髪料を使わなくても自然と整う髪形や、整髪料を使わずに髪をセットする方法などについて、美容室「Grace Avenue」（東京都港区）サロンマネジャーで美容師の原木佳祐さんに聞きました。【豆知識】「えっ！？」