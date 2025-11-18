小野田紀美経済安保担当大臣ABEMA TIMES

小野田紀美経済安保担当大臣 中国依存に「リスクではある」警戒感を示す

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • 小野田紀美経済安保担当大臣が18日、中国への経済依存に警戒感を示した
  • 「すぐ経済的威圧をしてくる所」に依存しすぎることは「リスク」と言及
  • リスクの低減を考えながら経済を回していけたらいいと個人的に考えるとした
