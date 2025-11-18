ニューストップ > 国内ニュース > 政治ニュース > 小野田紀美経済安保担当大臣 中国依存に「リスクではある」警戒感を… 小野田紀美 時事ニュース 高市早苗内閣 ABEMA TIMES 小野田紀美経済安保担当大臣 中国依存に「リスクではある」警戒感を示す 2025年11月18日 14時45分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 小野田紀美経済安保担当大臣が18日、中国への経済依存に警戒感を示した 「すぐ経済的威圧をしてくる所」に依存しすぎることは「リスク」と言及 リスクの低減を考えながら経済を回していけたらいいと個人的に考えるとした 記事を読む おすすめ記事 百貨店、観光業影響懸念も 中国政府の対応見極め 2025年11月15日 20時17分 日中応酬で中国反発激化「訪日自粛」を喚起 報道官「G20で会談予定ない」 解決の糸口見えず…局長協議の行方は 2025年11月17日 18時44分 「中国は平和乱すべきでない」 台湾総統、日中関係緊張で発言 2025年11月18日 6時0分 【高市自民】中国が高市発言に恐ろしく怒り始めた最大原因 橋本氏がＴＶ指摘「あんな酷い発言をするから」 結局中国の思うツボだと 存立危機事態は「非常識でない。その通りですよ」 2025年11月15日 23時23分 中国外務省 非核三原則めぐり 高市政権に「深刻な懸念」 2025年11月15日 9時50分