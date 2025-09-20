認知症の予兆を見抜くにはどうしたらいいのか。介護施設を運営する林直樹さんは「台所に注目してほしい。例えば、砂糖と塩を間違える、鍋を火にかけたことを忘れるといったミスが続くなら要注意だ」という――。（第1回）※本稿は、林直樹『介護現場から生まれた 認知症の人に伝わるすごいひと言』（日刊現代）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／yamasan※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／yamasan■自宅にい