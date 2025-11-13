イタリア1部パルマは13日、左手の複雑骨折を負った日本代表GK鈴木彩艶（23）について、同日に東京都内で手術を受け、無事に成功したと発表した。クラブ公式サイトで「鈴木選手はパルマのチームドクターであるジュリオ・パスタ医師の立ち会いのもと、手術を受けました。左手舟状骨と薬指の固定手術は完全に成功しました」と伝えた。今後は日本国内でリハビリを進めるという。今季開幕から公式戦全試合に出場してきた鈴木は、8