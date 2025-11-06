経営再建中の日産は、横浜市にある本社ビルを970億円で売却すると発表しました。今後は賃貸契約を結び、使用を続けるということです。日産は2009年から使用している横浜市の本社ビルを970億円で売却すると発表しました。売却先は台湾の部品メーカーが出資する会社で、日産は賃貸契約を結んで引き続き本社として使用するということです。日産は、この取引でおよそ739億円の特別利益を計上する見込みで、資金はAI技術の導入や研究開